「ツインズ−ドジャース」（２３日、ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・ＤＨ」で出場。四回の第３打席で勝ち越しの犠飛を放った。２戦連続打点とした。２−２で迎えた四回。１死一、三塁で打席に立つと、昨年はロッテでプレーしたボスの初球をライトへ運んだ。チームはその後、３番フリーマン、４番ベッツの連続適時打でさらに２点を加えた。初回の第１打席は四球を選び、先制のホームを踏んだ。二回の第２