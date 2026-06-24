ソシオネクストが全体荒れ模様の相場の中で上値指向を堅持、存分に強さを発揮している。ここ相場を牽引してきた半導体製造装置関連には跛行色がみられ上値の重い銘柄も出てきているが、代わって同社株に大口資金が流れ込み始めた。同社は半導体設計大手で、高度な技術力を売り物に先端半導体で実力を発揮。顧客ニーズに対応して設計したカスタムＳｏＣ（システム・オン・チップ）をファブレス形態で供給し、生成ＡＩインフ