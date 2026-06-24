イノベーションが大幅反発している。午前１０時ごろに、２９年３月期を最終年度とする中期経営計画を策定したと発表。最終年度に売上高１００億～１２０億円（２７年３月期予想７０億３０００万円）、営業利益１４億～２１億円（同１億３０００万円）を目指すとしたことで、意欲的な中計との評価が高まっているようだ。データと出会いが相互に増え続ける循環型モデルを構築し、データと収益が相互