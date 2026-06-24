２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６１円６２銭前後と前日の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル高・円安で推移している。 ２３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円５５銭前後と前日に比べ２銭程度のドル安・円高で取引を終えた。米利上げ観測の高まりを背景としたドル買いと、日本の通貨当局による為替介入を警戒した円買いが交錯し、相場の方向