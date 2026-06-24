「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１０時現在で、メディアリンクスが「買い予想数上昇」で３位となっている。 同社は２２日、セイコーグループ傘下のセイコーソリューションズなどと、キャリア５Ｇを用いた「放送ＴＳ（ＴｒａｎｓｐｏｒｔＳｔｒｅａｍ）＋ＰＴＰ（ＰｒｅｃｉｓｉｏｎＴｉｍｅＰｒｏｔｏｃｏｌ）」による長距離伝送（大阪―東京