ｃｏｌｙは４日続伸している。２３日の取引終了後、ディズニーＩＰを使用したオリジナルスマートフォンゲーム「ディズニースパークリンク・スターズ」について公式サイトの開設と事前登録の開始を発表しており、好感した買いが集まっている。サービス開始時期は２７年１月期第３四半期（８～１０月）を想定しており、業績に与える影響の精査が完了次第、未定としている今期業