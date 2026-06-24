日創グループが続伸している。２３日の取引終了後に、連結子会社ダイリツの全株式を売却すると発表。２６年８月期の単独業績で関係会社株式売却益１７億１５００万円を特別利益として計上すると発表したことが好材料視されている。なお、連結業績への影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS