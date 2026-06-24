プラスアルファ・コンサルティングは４日ぶり反発。アクティビストとして知られる香港の投資ファンド、オアシス・マネジメントが２４日付で関東財務局に提出した変更報告書で、ＰＡコンサル株の保有割合が１１．８５％から１６．２９％へ増加したことが判明した。報告義務発生日は６月２２日。これを受けて思惑的な買いが入っているようだ。 出所：MINKABU PRESS