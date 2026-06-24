【北中米W杯グループリーグ第2節】(トロント)パナマ 0-1(前半0-0)クロアチア<得点者>[ク]アンテ・ブディミル(54分)<警告>[パ]エドガル バルセナス(61分)[ク]ペタル・スチッチ(90分+2)観衆:43,036人└守護神リバコビッチが好守連発!クロアチアが初勝利で決勝Tに望み、善戦もパナマは連敗で敗退決定