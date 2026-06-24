[6.23 W杯L組第2節 パナマ0-1クロアチア トロント]ワールドカップL組第2節で、クロアチア代表がパナマ代表を1-0で下した。クロアチアは1勝1敗。パナマは2連敗で敗退が決まった。27日(日本時間28日)の第3節はクロアチアがガーナ、パナマはイングランドと対戦する。ともに初戦を落としたチーム同士の一戦。負ければ敗退が決まる試合で、序盤から緊張感のある攻防が続いた。前半23分にパナマは右サイド深くに侵入したDFミゲル・ム