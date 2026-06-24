[6.23 L組第2節 イングランド 0-0 ガーナ]イングランド代表がボールを保持するもスコアレスドローに終わった一戦では、ガーナ代表もカウンターから複数のチャンスを作っていた。そのうちの一つではPKを獲得してもおかしくない場面があったものの主審はノーファウルの判定。この判定が物議を醸している。問題となったのはこの試合の後半34分のシーン。ガーナがMFアブドゥル・ファタウ・イサハクのスルーパスでカウンターを仕掛