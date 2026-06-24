[6.24 北中米W杯グループリーグ第2節](グアダラハラ)※11:00開始<出場メンバー>[コロンビア]先発GK 12 カミロ ヴァルガスDF 2 ダニエル・ムニョスDF 3 ジョン・ルクミDF 17 ホアン・モヒカDF 23 ダビンソン・サンチェスMF 11 ジョン・アリアスMF 14 グスタボ・プエルタMF 16 ジェフェルソン・レルマFW 7 ルイス・ディアスFW 10 ハメス・ロドリゲスFW 25 ルイス・スアレス控えGK 1 ダビド・オスピナGK 24 アルヴァロ モンテー