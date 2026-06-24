開催：2026.6.24 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 5 - 12 [ロイヤルズ] MLBの試合が24日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとロイヤルズが対戦した。 レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するロイヤルズの先発投手はルインデル・アビラで試合は開始した。 1回表、2番 ニック・ロフティン 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点