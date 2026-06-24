大腸がんの発症には、年齢や家族歴といった変えることのできない要因と、食生活や運動習慣などの生活習慣に関わる要因の両方が関係しています。リスク因子を正しく理解し、日頃の生活を見直すことは、発症リスクの低減につながる可能性があります。ここでは、大腸がんに関連するリスク因子の種類と、予防に役立てられる生活習慣の改善ポイントについて詳しく説明します。 監修医師：前田 孝文（南流山内視鏡おなかクリニック）