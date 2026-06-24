サッカー韓国代表が、“最悪のシナリオ”に転落する可能性も抱えて北中米ワールドカップのグループステージ最終節に臨む。【関連】日本サッカーの“片付け文化”と“旭日旗応援”を巡る韓国の視線韓国は6月25日（日本時間）、メキシコのエスタディオ・モンテレイで南アフリカとの北中米ワールドカップ・グループA第3節を行う。同時刻、メキシコシティのエスタディオ・アステカではチェコ対メキシコが行われる。表面上の計算は単純