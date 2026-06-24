【その他の画像・動画等を元記事で観る】 竹内まりやが2025年に11年ぶりに開催した、8都市14公演、合計14万人を動員したアリーナツアーからのベストテイクを完全収録した映像作品『souvenir2025 ～mariya takeuchi live～』が7月22日に発売となる。 その発売を記念し、「まりやに会おう！」と題されたスペシャル・ファンミーティングの開催が発表された。 ■『souvenir2025 ～mariya ta