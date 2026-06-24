ブルージェイズの岡本和真内野手は23日（日本時間24日）、本拠地ロジャーズセンターでのアストロズ戦に「4番三塁」で先発出場。2本の適時打を放つなど、4打数3安打3打点2四球の活躍。守備でも華麗なグラブ捌きでチームに貢献した。試合は延長戦の末、7－9で惜しくも敗れている。 ■99.9マイルを捉えた「勝ち越し適時打」も 前日の試合では、2試合連発となる17号アーチを放った岡本。この