フランスの競馬統括機関フランスギャロは23日、ギヨーム・ド・サンセーヌ会長が提案したセン馬にも凱旋門賞（G1、パリロンシャン芝2400メートル）出走を認めるプランに関して、理事会が圧倒的多数で承認したと公式サイトで発表した。公式サイトには「この画期的な決定はフランスギャロが凱旋門賞を平地競走の世界的な揺るぎない基準として確立する、新たな一歩になります。出走資格を拡大することで、フランスギャロは競走とし