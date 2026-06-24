6月24日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 県内は昼過ぎにかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。今日（24日）は、熊本市で1時間に30ミリ、阿蘇市乙姫で1時間に40ミリの激しい雨を観測しました。このあとも昼過ぎまで非常に激しい雨が降る所があり、夕方、夜も雨が続く見込みです。明日（25日）の明け方までに降る雨の量は、多い所で200ミリの予想で、