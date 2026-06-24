台湾プロ野球・中信兄弟のチアリーダーで、SNSのフォロワー37万人以上のサミー（短今・34）が24日までに自身のインスタグラムを更新。日本の名所に訪れた様子を投稿した。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）台湾代表を応援するために台湾プロ野球6球団から精鋭36人で構成された公式チアリーダーチーム「CT Amaze（CTアメイズ）」にも選ばれていたサミー。自身のインスタグラムで「姫路城は『日本一の名城』と称