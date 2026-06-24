パナマ―クロアチア後半、先制ゴールを決め喜ぶクロアチアのブディミル＝トロント（ロイター＝共同）クロアチアは後半9分、右サイドから抜け出したスタニシッチの折り返しを後半から投入されたブディミルが押し込んで先制。前半に連係ミスが相次いだ守備も後半の選手交代で立て直し、逃げ切った。両翼からのカウンター攻撃でゴールに迫ったパナマは決め手を欠き、2戦連続の零敗。相手GKリバコビッチの好守にも阻まれた。（共