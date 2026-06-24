歌手の福山雅治（57）の公式Xが24日に更新され、6月27、28日に開催を予定している香川公演について、現在接近中の台風の影響を考慮し、開催の可否について慎重に協議を進めていると報告した。台風7号、台風8号が相次いで発生し、日本列島に接近する恐れがある。同Xで「本公演には香川県内をはじめ、全国各地から多くの方にご来場いただく予定となっております。飛行機や鉄道、お車でのご移動など、さまざまな交通手段でお越し