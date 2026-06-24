添乗員との“二刀流”グラビアアイドル小山玲奈（31）が24日までに、自身のインスタグラムを更新。DVD発売を報告した。「お知らせ」と題し「約3年ぶりにDVDが発売されますタイトルは【聖なる山】です」と報告した。布面積が極めて少ない水着姿でシャワーを浴びるショットをアップし「ジャケ写公開はまだみたいですが、dmm予約受付開始しています皆さんぜひともよろしくお願いします」と伝えた。さらに「そしてなんと…！【8／9