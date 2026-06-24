「昔よりファンデーションがくすんで見える」「シミだけではなく、なんとなく顔色が暗く見える」と言った変化を感じていませんか？大人肌の透明感低下は、シミだけが原因ではありません。紫外線によるダメージに加え、乾燥や肌荒れ、ハリ不足などが重なることで、肌表面のキメが乱れ、光をきれいに反射しにくくなります。その結果、実年齢以上に疲れた印象やどんよりした印象につながることもあります。だからこそ、美白ケアは単に