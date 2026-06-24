トイレットペーパーや洗剤、キッチンペーパーなどの日用品。「気づけばストックがごちゃついていた」という経験はありませんか？必要なものを買っているはずなのに、収納棚の中が見づらくなったり、同じものを何個も持っていたりすることもあるかもしれません。整理収納アドバイザーによれば、日用品がごちゃつく原因は収納スペースの広さではなく、「ストック管理」のやり方にあることも少なくないそう。そこで今回は、そんな「ス