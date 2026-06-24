最初は自然に接していたのに、好きになるほど苦しくなる。連絡の頻度や男性の反応が気になり始める。そんな男性から“重く思われやすい女性”には、共通する行動があります。不安からの確認が多い「なんで返信遅かったの？」「私のこと好き？」と聞きたくなっていませんか？不安になる気持ちは、誰にでもある自然なもの。ただ、そのたびに確認していると、男性はいつも安心させる役を担うことになります。重く見られやすい女性は、