Tシャツやカットソー１枚で過ごす日が増えると、急に気になり始めるのがお腹まわり。体重は変わっていないのに、お腹だけ前に出て見えたり、ウエストラインが曖昧に見えたりすることはありませんか？そんな悩みの背景には、脂肪だけでなく姿勢や体幹の使い方が関係していることもあります。そこで取り入れたいのが、ヨガの代表的な立位ポーズ【トゥリコーナ・アーサナ（三角のポーズ）】。脇腹からお腹まわりを伸ばしながら体を支