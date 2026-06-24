競技かるた界のトップ選手である“名人”と“クイーン”が対戦を行う「小倉百人一首競技かるた 名人 vs クイーンドリームマッチ 2026」が、2026年5月31日、東京都文京区の文京シビックセンター 小ホールにて開催された。名人とクイーンによる熱い戦いが繰り広げられた「小倉百人一首競技かるた 名人 vs クイーンドリームマッチ 2026」「競技かるた発祥の地」である文京区は、全日本かるた協会が本部を置くほか、数多くの全国大会が