ＭＬＢのドラフト候補生が集まる合同テスト「ドラフトコンバイン」が２３日、アリゾナ州フェニックスのチェースフィールドで開幕し、スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２年）が打撃練習で抜群の長打力を披露した。ＭＬＢ公式サイトが報じた。同サイトによると、７月のＭＬＢドラフト会議で７巡目から１２巡目での指名が予想されているという。麟太郎は午前のセッションで、この日全体トップとなる１１５・４マイル（約１