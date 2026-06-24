竹内まりやが、＜まりやに会おう！＞と題されたスペシャルファンミーティングの開催を発表した。本イベントは、2025年に11年ぶりに開催されたアリーナツアーのベストテイクを完全収録した映像作品『souvenir2025 〜mariya takeuchi live〜』の発売を記念して行われるもの。10月11日に東京、10月18日に大阪にて、合計2,000名を抽選で招待しての開催となり、本作に収録されなかった秘蔵映像の上映や、竹内まりや本人によるQ&Aコ