元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子と、元横綱・貴乃花光司氏の次女・女優の白河れいが、雰囲気ガラリの姿をアップ。２４日までに自身のインスタグラムを更新し、絵文字のみで写真をアップ。何かの撮影なのか、濃いめの上品メイクで、頬は上気し、しっとりした表情をカメラに見せた。オトナの色気全開。フォロワーは「あら！グッと大人な雰囲気に！」「キレイです見違えた」「あら、大人っぽい」「うっとり」「綺