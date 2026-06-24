ガールズグループDIA（ダイア）出身のキ・ヒヒョンが、モデルのイ・サンユンとの交際を自ら公表した。キ・ヒヒョンは23日、SNSにイ・サンユンと一緒に訪れた大阪旅行の動画と写真を公開し、甘い交際の始まりを知らせた。キ・ヒヒョンは動画とともに「初めての大阪で、街頭カメラで思い出づくり」と投稿し、イ・サンユンは「幸せだった」とコメントした。公開された動画には、キ・ヒヒョンとイ・サンユンが大阪の街で手をつないで歩