北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ最終戦に臨む韓国サッカー代表は、ホームさながらの応援を背に南アフリカ共和国と対戦する見通しだ。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いる韓国サッカー代表は25日（日本時間）午前10時、メキシコ・グアダルーペのモンテレイスタジアムで南アフリカとのA組最終第3戦に臨む。24日、大韓サッカー協会によると、2000人を超える韓国ファンが会場を訪れる予定だ。代表チームのサポーター「赤