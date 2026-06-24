記事ポイント総合1位は「楽天市場」、一般企業サイトはマクドナルド公式サイトが首位スコア上昇トップは「ポッカサッポロフード＆ビバレッジ」で前回比15.0ポイント増「態度変容：企業活動」指標ではOisixとトヨタ自動車が得票率500サイト中1位 日経BPコンサルティング「Webブランド調査2026-春夏」 調査実施期間：2026年4月10日（金）〜22日（水）有効回答数：35,904件調査対象：全国20歳以上のインターネットユ