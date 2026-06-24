〈「うちの娘はどうだ？」初対面で“まさかの提案”…結婚54年のおしどり夫婦、林家ペー・パー子の“知られざる結婚秘話”〉から続く「売れっ子のパー子がこの男を選ぶはずがない」--現在ではお似合いの夫婦として知られる林家ペー・パー子だが、結婚当時、「売れっ子」だったパー子と「万年弟子」のペーの婚約は周囲をおおいに騒がせたという。【写真】「結婚54年のおしどり夫婦」林家ペー（84）とパー子（77）を見る雨の上野・