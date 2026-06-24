結婚54年、芸能界きってのおしどり夫婦として知られる林家ペー・パー子だが、結婚当時の2人の間には埋めがたい差があった。【写真】「結婚54年のおしどり夫婦」林家ペー（84）とパー子（77）を見る人気絶頂のパー子を「住む世界が違う」と思っていた兄弟子のペー。そんな2人の背中を押した「意外な人物」とは？林家ペー初の語り下ろし『ヨレヨレ人生漫談』（小学館）より、知られざる結婚秘話を紹介する。林家ペー・パー子