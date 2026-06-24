東ハトは29日より、新商品4品を発売する。【写真】食べ応えたっぷりな「キャラメルコーン」塩キャラメル味も■新商品紹介・ワイルドポテコ通常ポテコとは異なる、ぶ厚いギザギザリングで食べごたえがあり、やみつきになる食感。しっかりとした食べごたえがあり、適量で満足できる“私にちょうどいい!”をコンセプトにした「Just Me」シリーズの商品となっている。『ワイルドポテコ・わさび味』安曇野産本わさびのパウダーを使