イタリアは静かすぎる初夏を過ごしている。アッズーリ（イタリア代表の愛称）のいないW杯もこれで3大会連続だ。【肩出し写真】「アルゼンチン選手に肩を噛まれる」という珍事件が発生した2014年が、イタリアにとって最後のワールドカップの記憶になっているもし、14年ブラジル大会以来の本大会出場を決めていれば、今頃バールやキオスクで代表や試合についての話題に花が咲き、スーパーマーケットや大型家電店ではW杯記念セー