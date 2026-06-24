開かれた北朝鮮の5千トン級の新型駆逐艦「崔賢」の就役式＝23日、北朝鮮西部・南浦港（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮の新型駆逐艦「崔賢」の就役式が西部・南浦港で23日に開かれた。同国メディアが24日報じた。西側の黄海を管轄する海軍が運用する。北朝鮮の海軍の役割は、これまで上陸作戦の支援や沿岸防護が主体だったが、核武装化や遠洋への進出を目指し、大幅に役割を拡大させる。1万トン級の巡洋艦の建造計画もあ