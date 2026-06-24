【ニューヨーク＝木瀬武】米国の主要な株価指数であるダウ平均株価（３０種）を算出する米Ｓ＆Ｐダウ・ジョーンズ・インデックスは２３日、ダウ平均構成銘柄に米グーグルの親会社アルファベットを加えると発表した。２９日の取引から適用する。既に採用されているアップルやマイクロソフトなどと並び、巨大ＩＴ企業の存在感が増すことになる。代わりに米通信大手ベライゾン・コミュニケーションズを除外する。広告やクラウド、