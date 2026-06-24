◇インターリーグドジャース―ツインズ（2026年6月23日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、敵地でのツインズ戦に「1番・DH」で出場。4回に勝ち越し犠飛を放った。初回の第1打席は初対戦のツインズ先発左腕・ロハスの投球を確実に見極め、四球で出塁。4試合連続出塁とすると、次打者・パヘスの四球で二塁に進み、2死後、5番・エドマンの中前打で先制のホームを踏んだ。2回2死一塁から