記事のポイントナイキは新CEOのエリオット・ヒル氏が掲げる「スポーツオフェンス」戦略のもと、2026年ワールドカップを成長の重要機会と位置付けている。米サッカー連盟や全米女子サッカーリーグと連携し、若年層の競技参加促進やサッカー文化の拡大に取り組んでいる。製品、マーケティング、販売チャネル、カルチャーを一体化し、熱狂的ファンからライト層まで取り込む「フットボールの世界観」構築をめざしている。サッカー・ワ