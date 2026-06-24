トップアイデザイナーのクボタマイです。2026年夏は、やわらかく女性らしい印象を演出できる「ふんわりアーチ眉」が注目されています。トレンドを取り入れやすい眉メイクからアップデートして、ぐっと垢抜けた印象を目指しましょう！【詳細】他の記事はこちら誰でも取り入れやすいアーチ眉2026年は、自眉毛を活かしたナチュラルな眉がトレンド。中でも、ふんわりアーチ眉は顔立ちを選びにくく、誰でも取り入れやすいデザインです。