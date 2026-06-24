ダイソーの食品コーナーをチェックしていたら、思わず二度見してしまうお菓子を発見！以前SNSでも話題になり、一時は入手困難になるほど人気を集めた韓国発の「ミルクせんべい」そっくりのパッケージで、実際に食べてみるとサクサクふんわり軽い食感とやさしいミルクの風味が絶妙♡詳しくレビューします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ミルククリスピーロール価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコード