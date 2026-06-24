ダイソーの『ナップサック（巾着付）』は、持ち運びに便利な折りたたみ式ナップサック。「大人は抵抗ある…」と思った方ちょっと待って！黒一色でデザインもシンプルなので、大人こそ使いやすいアイテムなんです♡収納袋は展開時にポケットになり、小物もしっかり分けられます。ちょっとしたお出かけや旅行におすすめです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ナップサック（巾着付）価格：￥330（税込）販売ショップ：