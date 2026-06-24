ついつい後回しにしがちな「網戸のお掃除」。準備や片付けが面倒でハードルが高く感じられますが、そんな重い腰を上げてくれる新作の便利グッズをダイソーで発見！洗剤が必要なく、伸縮＆首振り機能で高い場所も届くのも嬉しいポイント。使い心地やbefore・afterの比較も詳しくご紹介していきます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：首振り網戸クリーナー（2段階伸縮）価格：￥220（税込）サイズ（約）：全長29cm-41.5cm販