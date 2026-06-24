セリアで見つけたキーホルダー感覚で使えるキーケースが、名品レベルの優秀さで驚きました！ファスナーやボタンがない構造で、鍵をサッとスライドするだけで取り出せる便利なアイテム。それでいて鍵はしっかり隠せるので、プライバシーもしっかり守れます！レザー調の高見えする素材で、見栄えも抜群ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：キーホルダー付き 革風キーケース価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦10×横4c