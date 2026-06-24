◆インコのピッチとポッチ。ふたりと暮らして10年になりました。／うちのインコたちは今日もおしゃべり（プロローグ）書籍発売記念！大人気連載が限定復活！コザクラインコのピッチとボタンインコのポッチと暮らす日常をお届けします。◆【プロローグ】（C）PitchPotch（ぴちぽち）／スターツ出版無断転載禁止