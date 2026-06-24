◆大阪マリオット都ホテル「夏いちごのアフタヌーンティー」。夏いちごとスーパーフードを合わせた個性的なデセールに注目大阪マリオット都ホテルの19階「LOUNGE PLUS」にて、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間限定で、夏いちごのフレッシュな酸味と香りを堪能できる「夏いちごのアフタヌーンティー」を開催。夏いちごの甘酸っぱさを引き立てるセイボリーや、スーパーフードを取り入れたデセールなど、こだわりがぎゅ