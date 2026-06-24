◆「ととのう」は都市を生き抜く回復術ここ10年、サウナブームの到来で、銭湯の立ち位置が変わってきました。なぜ「ととのう」はここまで人々を魅了するのだろう。ふたつの銭湯にフォーカスを当てながら、東京銭湯の今を読み解きます。銭湯とサウナを愛するライター・はせがわみきさんにお話しを聞きました。上／滝野川 稲荷湯の外観下／創業時から受け継がれる番台は、人と人をつなぐ銭湯の顔。訪れる人とのなに気ない会話が生